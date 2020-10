Putignano: torna il passaggio della linea 5 del bus urbano in via dell'Immaginetta

A partire dalle ore 6 di questa mattina, lunedi 26 ottobre, la linea 5 del bus urbano percorrerà di nuovo via Immaginetta a Putignano. Il ripristino della corsa, in accordo con la Ctt Nord, è stato reso possibile dal completamento dei lavori effettuati da Pisamo, la municipalizzata del Comune di Pisa che si occupa di mobilità. L’intervento ha riguardato l’installazione di un impianto semaforico intelligente che si accende soltanto al passaggio del bus, la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, la messa in opera di una serie di paletti sul marciapiede a protezione dei pedoni.

“Dopo aver rimesso in vigore il doppio senso di circolazione in via di Putignano, permettendo una nuova vivibilità del territorio - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - con questo nuovo intervento l’amministrazione comunale riesce a rispondere alle istanze dei cittadini, permettendo agli abitanti del quartiere di tornare ad usufruire del servizio del trasporto pubblico locale anche durante il percorso di andata della linea 5, con effetti estremamente positivi sulla qualità della vita”.