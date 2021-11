Festa dell'Albero: piantati due nuovi alberi alla scuola dell'infanzia di Avane

Un albero di melo ed uno di corbezzolo. Nella giornata di ieri, 22 novembre, il Comune di Vecchiano ha celebrato la Festa dell'Albero presso la Scuola dell'infanzia di Avane con la piantumazione di queste nuove piante nel giardino del plesso. L'evento è stato organizzato dai Carabinieri Forestali e dalla Lipu, con la collaborazione del Comune di Vecchiano. Hanno preso parte all'iniziativa il dirigente scolastico dell'IC Settesoldi Paolo Gori, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l'assessore all'ambiente Mina Canarini. Presenti anche la vicaria dell'Ic Settesoldi professoressa Marina Del Zoppo e la presidente del consiglio di istituto Sara Ursino.

Una bella sorpresa inoltre ha arricchito la mattinata per i bambini, che hanno visto arrivare due cavalli nel giardino della loro scuola, condotti da due dei Carabinieri presenti. "E' stata una bellissima mattinata in cui le bambine e i bambini hanno potuto ammirare le prime fasi della piantumazione dei nuovi innesti degli alberi - hanno commentato il sindaco Angori e l'assessore Canarini - nella stessa occasione è stata consegnata e apposta nel giardino una mangiatoia per gli uccellini, a cura della Lipu. In questo modo i bambini e le bambine hanno potuto vivere una mattinata a stretto contatto con l'ambiente beneficiando di nuove piantumazioni di cui potranno seguire le evoluzioni anche nelle prossime settimane. Grazie pertanto ai Carabinieri Forestali, alla Lipu.al Dirigente Scolastico Paolo Gori per aver permesso di realizzare questo evento: l'educazione ambientale che inizia in così tenera età renderà questi bambini dei cittadini consapevoli del nostro domani".