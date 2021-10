Si dimentica la carne sui fornelli e incendia l'appartamento: l'inquilino sarà espulso

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre sono divampate le fiamme in un appartamento situato in via Emilia. In seguito alla segnalazione alla Centrale operativa, sul posto è intervenuta una Volante della Polizia insieme a una squadra di Vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere il principio di incendio. La causa del rogo era un pezzo di carne dimenticato dall'inquilino sui fornelli accesi.

L'uomo, un cittadino albanese di 46 anni, si era avviato a letto dimenticandosi che la carne si trovava ancora sul gas aperto. L'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato danni a lui e agli altri inquilini del palazzo. Il 46enne però, dopo l'indentificazione da parte degli agenti, è stato condotto all'Ufficio immigrazione della Questura per l'avvio delle procedure di espulsione: è risultato irregolare sul territorio italiano.