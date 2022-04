Fiera del 1° maggio a Tirrenia: le modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della Fiera del 1° maggio che si svolge a Tirrenia, vengono adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta sul Viale del Tirreno, Piazza Belvedere, Piazza dei Fiori e strade limitrofe alla Fiera per tutta la giornata di domenica, dalle ore 6 alle ore 22.

Le misure:

- in piazza Belvedere, lato est, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

- in via dei Fiori istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

- in piazza dei Fiori istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

- in via degli Oleandri, tratto da Via dei Fiori a via Pisorno, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture; istituzione del senso unico alternato a vista esclusivamente per residenti nel tratto non occupato dai banchi della Fiera, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito adottando tutte le cautele del caso;

- in via degli Ontani, tratto da via dei Fiori a via delle Rose, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture; istituzione del senso unico alternato a vista esclusivamente per residenti nel tratto non occupato dai banchi della Fiera, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito adottando tutte le cautele del caso;

- in via degli Ontani, tratto da via delle Rose a via S. Guido, istituzione del senso unico alternato a vista esclusivamente per residenti, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito;

- in viale del Tirreno, carreggiata lato Est, tratto da via San Guido a via Pisorno, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

- in via dei Glicini istituzione del senso unico alternato a vista esclusivamente per residenti, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito; istituzione dell’obbligo di svolta a destra verso via San Guido per i veicoli circolanti su viale del Tirreno con direzione Pisa.