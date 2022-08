Cultura: oltre 25mila euro di finanziamenti per promuovere la rete museale pisana

Oltre 25mila euro per il progetto 'Pisa Percorsi Museali', la rete museale cittadina, nata nell’ottobre 2021, che coinvolge tutti gli enti del territorio interessati alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. E’ il finanziamento ottenuto dal Comune di Pisa sul bando 'Sistemi Museali – 2022', promosso dalla Regione Toscana. La città della Torre figura infatti all’8° posto tra i 24 enti che hanno ottenuto il finanziamento. Il progetto, attraverso diverse azioni, mira a promuovere la rete museale pisana e le iniziative da essa promosse.

Alla Rete Museale 'PPM – Pisa Percorsi Museali' hanno aderito il Comune di Pisa per la Chiesa di Santa Maria della Spina, la Direzione Regionale Musei della Toscana del MIC per il Museo nazionale di Palazzo Reale e Museo nazionale di San Matteo ed il Museo delle Navi Antiche, Fondazione Pisa per Palazzo Blu, l’Opera della Primaziale Pisana per i Musei delle Sinopie, dell'Opera della Primaziale, e il Camposanto monumentale, il Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pisa con i Musei della Grafica, delle Collezioni Egittologiche, della Gipsoteca di Arte Antica, degli Strumenti per il Calcolo, e degli Strumenti di Fisica, di Anatomia Umana ed Anatomia Patologica, con il Museo Anatomico Veterinario e l’Orto e Museo Botanico; infine la Domus Mazziniana ed il Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci.



L’obiettivo della Rete è quello di creare sinergie ad hoc per la tutela e conservazione e la valorizzazione e promozione dei beni culturali della comunità pisana, a beneficio sia dei cittadini che dei turisti.

"L’8° posto in graduatoria testimonia la bontà del progetto presentato - dichiara l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani - si tratta di un riconoscimento importante, soprattutto per una realtà appena nata che si è posizionata davanti ad altre reti museali che hanno una storia ben più lunga della nostra. Il progetto finanziato verrà presentato nel corso della prossima edizione dell’Internet Festival in programma ad ottobre e mira a sviluppare la nostra rete museale cittadina soprattutto dal punto di vista della comunicazione, realizzando tutta una serie di iniziative che mirano a promuovere e divulgare la rete museale pisana e le iniziative da essa intraprese".