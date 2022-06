San Giuliano Terme: ultimati i lavori alla rotatoria Le Querciole

Le tempistiche sono state rispettate e oggi, giovedì 2 giugno, la rotatoria Le Querciole nel territorio di San Giuliano Terme è stata consegnata alla cittadinanza. Tanta la soddisfazione da parte del sindaco Sergio Di Maio, che può festeggiare questo traguardo proprio nel giorno delle celebrazioni della Festa della Repubblica. "La soddisfazione è tanta nel veder realizzata questa infrastruttura strategica e decisiva per mettere definitivamente in sicurezza un incrocio molto attraversato: cade anche il divieto di transito notturno, ovviamente. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la collaborazione: un piccolo disagio per il quale però credo ne sia valsa la pena".

Dopo aver commentato così l'inaugurazione della nuova rotatoria. Di Maio si è recato nel giardino pubblico delle Covinelle nella frazione di Molina di Quosa per i festeggiamenti della Festa della Repubblica. All'iniziativa hanno partecipato anche il vicesindaco Lucia Scatena, la Croce Rossa Italiana Comitato di Pontasserchio, la Pubblica Assistenza Pisa, la Sava di Asciano, l'Azione Cattolica comitato interparrocchiale della Valdiserchio, l'Anpi di San Giuliano Terme, la Polizia Municipale con il gonfalone scortato, l'Arma dei Carabinieri e la Filarmonica Sangiulianese, che ha curato gli interventi musicali della cerimonia. Il sindaco Sergio Di Maio ha avuto anche la possibilità di incontrare e salutare il concittadino, dottor commendatore della Repubblica Giovanni Goglia, insieme alla moglie Raffaella Martone, e l'avvocato cavalier Massimo Asaro.