"Caro sindaco vorremmo una fontanella nel quartiere", e la richiesta diventa realtà

Una lettera scritta dai bambini della scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo Gamerra, nel quartiere di Sant’Ermete a Pisa, è arrivata sulla scrivania del sindaco Michele Conti durante il periodo natalizio. Nella lettera, i bambini, che avevano già incontrato e conosciuto il sindaco in occasione della sua visita a scuola a inizio dell’anno scolastico, hanno chiesto, come regalo al quartiere e alla scuola, una fontanella dell’acqua da mettere nel vicino parco pubblico di via Giuseppe Bandi. I piccoli alunni hanno quindi spiegato al sindaco l’importanza del loro 'campino', dove i bambini del quartiere svolgono attività didattiche e si ritrovano per stare insieme, studiare, imparare e giocare e, dunque, la necessità di disporre di un fontanello. “Lo sappiano che i regali si chiedono a Babbo Natale - scrivevano i bambini - ma il nostro desiderio riguarda la città di Pisa. Questo regalo renderà il nostro quartiere più accogliente e renderà più felici noi piccoli cittadini".

“Ricevo ogni giorno tantissime e-mail e lettere da parte degli abitanti del Comune di Pisa - ha spiegato il sindaco Conti in un video pubblicato sui suoi canali social - ho voluto però in particolare condividere la lettera mandata dai bambini della scuola Don Milani, anche perché accompagnata da bellissimi disegni colorati, dove i bambini hanno rappresentato i loro momenti di gioco e attività al parco. Una lettera che mi ha particolarmente colpito, non solo come sindaco e amministratore, ma anche come persona, come padre. Questi bambini, che rappresentano i futuri cittadini della nostra comunità, come loro stessi dicono, chiedevano una piccola cosa. E lo facevano, non tanto per loro, quanto per il loro quartiere e la loro scuola. Ed è per questo che, con grande piacere, ci siamo subito attivati: la fontana è già funzionante da alcuni giorni, quindi la richiesta che i bambini facevano poco prima di Natale oggi è già realtà”.

“Oltre ai piccoli alunni, vorrei ringraziare le famiglie e soprattutto le insegnanti della scuola Don Milani - ha aggiunto il sindaco - perché con questo piccolo gesto hanno trasmesso ai bambini un grande valore civico che mi sta a cuore, perché è alla base del mio impegno che come sindaco porto avanti ogni giorno. Il valore della partecipazione, l’importanza di far parte di una comunità, il quartiere e la scuola, ma anche la città intera, in cui tutti, collaborando positivamente, possono fare la propria parte per renderla migliore. E lo possono fare rapportandosi con le istituzioni locali, in questo caso il Comune, solo se supportati da un sano rapporto di fiducia, sapendo che l’amministrazione lavora per raccogliere segnalazioni e richieste dei cittadini e inserirle all’interno dell’opera di manutenzione, cura e miglioramento degli spazi pubblici che porta avanti. Come amministratori pro-tempore della città abbiamo il dovere di investire i soldi della comunità per migliorare quartieri, strade, marciapiedi, scuole, giardini pubblici, palestre, servizi per i cittadini. Questa è la base del rapporto di fiducia, il patto che deve essere sempre mantenuto tra cittadini ed amministratori, e che oggi i bambini della scuola Don Milani hanno imparato e ricordato a tutti noi".

Nei giorni scorsi il consiglio di Interclasse della scuola primaria Don Milani ha provveduto a ringraziare, tramite Pisamo che si è occupata dell’installare il nuovo punto acqua che permetterà alla scuola di potenziare le attività didattiche all’aperto, la Giunta comunale di Pisa.