Aveva in tasca un rasoio con una lama di lunghezza pari a 4 cm e un paio di forbici da barbiere di lunghezza di 18,5 cm. E' finita nei guai una persona fermata per un controllo in pieno centro storico dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa. E' scattata così la denuncia per il reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.