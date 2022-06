Forti rumori dall'appartamento a Porta a Lucca: interviene la Polizia

La Polizia è intervenuta ieri, 26 giugno, verso le ore 12.15, in un condominio di Porta a Lucca, per la chiamata giunta da un residente del posto. La sua denuncia riguardava forti rumori provenienti da un'abitazione, come se qualcuno gettasse a terra degli oggetti con forza. Gli agenti hanno eseguito l'accertamento ed hanno identificato l'autore, un 40enne, già noto alle forze dell'ordine. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 in quanto l'uomo è stato trovato in stato confusionale, comportando così il trasporto al Pronto Soccorso.