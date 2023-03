Non si ferma all'alt dei Carabinieri: l'inseguimento termina con l'arresto

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nell’ambito di un servizio di controllo a largo raggio nel comune di Castelfranco di Sotto, al termine di un rapido inseguimento hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i militari impegnati in un posto di controllo nella località Galleno, sono stati allertati dalla presenza di un uomo che, a bordo di un’autovettura di media cilindrata, stava sopraggiungendo a velocità sostenuta.

Il conducente, alla vista dei militari, invece di arrestare la marcia all'alt ha deciso di darsi a una fuga precipitosa. Ne è scaturito un inseguimento culminato in una via nel territorio di Fucecchio, dove a causa del terreno melmoso per le precipitazioni delle ore precedenti il veicolo ha concluso la propria corsa. Il guidatore è stato bloccato e tratto in arresto. A seguito dei controlli, è emerso che l'automobile era stata sottratta nel comune di Cerreto Guidi (FI) e, pertanto, l’uomo è stato anche denunciato per ricettazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasportato al Tribunale di Firenze per la celebrazione del rito direttissimo.