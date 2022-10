Rubavano negli appartamenti del Comprensorio del Cuoio: arrestati

Mesi d'indagine e alla fine i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno sono arrivati a loro. Sono stati arrestati in flagranza di reato tre giovani italiani, con età dai 23 ai 26 anni, mentre erano intenti a realizzare un nuovo colpo in appartamento. L'accusa per loro, residenti nella zona di Santa Croce, è di furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Ancora da capire l'esatto numero di azioni a loro riconducibili, ma si parla di segnalazioni di furto partite ad aprile di quest'anno. Dopo varie attività i militari dell'Arma li hanno colti sul fatto.

Aseguito di numerose perquisizioni, i Carabinieri hanno recuperato molta refurtiva. Si parla di 19 orologi di varie marche, alcuni quadri, macchine fotografiche, una pelliccia, banconote straniere di vario taglio, un forno elettrico e varie attrezzature e reagenti per la fusione dell'oro. Poi numerosi monili in oro, argenteria e molto altro. Alcuni degli oggetti ritrovati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, altri ancora, tra cui monili e oggetti preziosi, non sono stati reclamati dai legittimi proprietari. Per agevolarne il riconoscimento, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno hanno diffuso le foto degli oggetti sotto sequestro. Oltre alla selezione di immagini, i militari invitano tutti i cittadini a mettersi in caso in contatto con la caserma per visionare gli oggetti, chiamando direttamente il numero di telefono 057130041 e portando con sé copia dell'eventuale denuncia di furto sporta presso le Autorità.