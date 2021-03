Cisanello, ruba dalle macchinette automatiche: denunciato

Ruba alle macchinette alimentari automatiche, più volte, ma alla fine viene individuato. L'Ufficio Prevenzione Generale della Questura ha denunciato per furto aggravato e continuato un pluripregiudicato pisano 43enne, che in due diverse occasioni si è reso responsabile del furto e del danneggiamento dei distributori di bevande e merendine presenti in uno stabile a Cisanello.

L'uomo, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, ha anche spostato una telecamera dall'alloggiamento presente sul posto per non essere ripreso. Non si è accorto però della presenza di altre telecamere, che così hanno ripreso tutto ed hanno permesso poi di riconoscerlo come autore dei furti. Oltre agli spiccioli ed alla merce asportata, del valore di alcune decine di euro, al malvivente è imputato anche il danno causato agli infissi rotti per accedere all'immobile.