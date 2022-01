Corso Italia: 15enne porta via merce dal negozio, una volta scoperto si scusa e paga

La Polizia di Pisa è intervenuta ieri mattina, 21 gennaio, alle ore 10.30, presso il negozio di abbigliamento H&M di Corso Italia, dove il personale della vigilanza aveva fermato un ragazzo minorenne con della merce non pagata per un valore di circa 40 euro. La pattuglia della Squadra Volanti ha identificato il giovane come un 15enne di Pontedera. La responsabile del punto vendita ha spiegato di non procedere legalmente contro il ragazzo, in quanto si è scusato per l'accaduto e pagato la merce. Il minore, come previsto dalla normativa, è stato accompagnato dagli agenti negli Uffici della Questura e successivamente affidato alla madre.