Tentato il furto di alcolici al supermercato: due donne denunciate

Hanno tentato di uscire dal supermercato Esselunga di via Cisanello con merce non pagata. E' successo nel primo pomeriggio di giovedì. Le donne, entrambe pisane, avevano tentato di rubare 6 bottiglie di alcolici per un valore di 100 euro. Le due donne fermate dagli addetti alla vigilanza sono state poi accompagnate in Questura da una Volante della Polizia e sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.