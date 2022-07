Ruba dalle auto in sosta alla Sagra della Pizza e colpisce chi lo ha scoperto

Voleva rubare, è finito arrestato per rapina e lesioni personali aggravate. Nella serata di ieri, 17 luglio, a Orentano, all'interno del parcheggio dove era in corso la 'Sagra della Pizza' a Castelfranco di Sotto, un marocchino di 34 anni è stato sorpreso da due persone mentre cercava oggetti di valore all'interno di alcune autovetture in sosta. Nel tentativo di garantirsi la fuga, una volta scoperto, l'extracomunitario ha colpito alla testa uno dei due uomini, un italiano 41enne del posto, il quale è stato poi medicato al Pronto Soccorso di Pontedera.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della stazione di Ponte a Egola, inviati dalla Centrale Operativa della Compagnia di San Miniato. Il malvivente è stato subito rintracciato e arrestato. La ricostruzione dell'accaduto fatta dai militari ha permesso di riscontrare l'avvenuto furto ai danni di due macchine, con il recupero degli effetti personali trafugati, immediatamente restituiti ai legittimi proprietari. L'arrestato, che durante i fatti ha anch'egli riportato delle lesioni medicate presso l'Ospedale di Empoli, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Pisa.