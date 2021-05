Ruba 100 euro in monete dalla cassa del bar

Furto nella notte in via Frascani a Pisa nel bar 'Chicci di grano', all'interno del cinema multisala 'Isola Verde'. Sul posto questa mattina è intervenuta per i rilievi la Polizia che ha visionato le telecamere della videosorveglianza: dai filmati si vede un uomo di colore, con capelli corti, mascherina chirurgica, pantaloni chiari, giacca scura e infradito, che intorno alle 3 di notte si è introdotto nel locale forzando una finestra. L'uomo è riuscito a fuggire con circa 100 euro in monete. Indagini in corso per rintracciare l'autore del colpo.