Colpo nella notte al Carrefour Express: cassaforte rubata ritrovata nei campi

Colpo nella notte all'interno del Carrefour Express di via Santa Maria a Pisa. La Sala operativa è stata allertata poco prima delle 5 del mattino di domenica 20 novembre dalla società che si occupa della vigilanza del punto vendita.

Sul posto gli agenti di una Volante della Polizia hanno rapidamente verificato, tramite la visione della videosorveglianza, che pochi istanti prima tre persone travisate, dopo aver forzato la saracinesca del punto vendita, con una fiamma ossidrica portatile hanno tagliato il gancio di ancoraggio della cassaforte e l’hanno caricata su un furgone bianco, per poi fuggire.



Nel frattempo sono state diramate le note di ricerca a tutte le pattuglie dislocate sul territorio, che hanno setacciato le probabili vie di fuga. Circa mezz’ora dopo una pattuglia della Squadra Volanti ha trovato nascosta sotto dei rovi, in via del Fosso Vecchio a Cascina, la cassaforte appena asportata, ancora integra, evidentemente nascosta dai malfattori che evidentemente sarebbero ritornati sul posto per aprirla in tutta sicurezza, una volta che la Polizia avrebbe interrotto le ricerche.





Sventate le loro intenzioni, sul posto e in via Santa Maria sono arrivati i poliziotti della Scientifica per i rilievi e gli investigatori della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura per le indagini finalizzate ad individuare i colpevoli.La cassaforte stando alle prime informazioni conteneva l’incasso del fine settimana per diverse migliaia di euro.