Ruba al supermercato e scappa: fermato dal taser della polizia

Attorno alle 13 di venerdì 9 dicembre una pattuglia della squadra volanti della Questura è intervenuta in via Cisanello per un soggetto in fuga, autore di una rapina impropria all'interno del supermercato Esselunga: l'uomo, dopo aver colpito al volto un addetto della vigilanza interna, è scappato inseguito dal dipendente del supermercato vittima della rapina.

I poliziotti, acquisita una rapida descrizione delle fattezze dell’uomo, lo hanno intercettato in via Campania. Il ladro non ha ottemperato all'alt degli agenti e ha provato a dileguarsi in via di Parigi, sferrando un pugno al volto anche ad un poliziotto ed opponendo una resistenza attiva pur di darsi alla fuga. I poliziotti si sono visti costretti ad usare la pistola taser: così il malvivente è stato ammanettato e portato in Questura. Il soggetto è stato identificato per un italiano 28enne residente a Pontedera.

E’ stata acquisita anche la denuncia della vittima, che ha consentito di ricostruire esaustivamente i fatti: il giovane era stato pizzicato dopo aver rubato delle bottiglie di birra e del cibo all'interno del supermercato e, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare, aveva spintonato e colpito con uno schiaffo il dipendente del supermercato che tentava di bloccarlo.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 28enne ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della Questura; nella mattinata di sabato 10 dicembre è stato scortato in Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Pontedera, in attesa della prossima udienza sul merito della vicenda.