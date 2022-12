Assalto di notte alle farmacie: tombino e scooter contro la vetrata

Notte di assalto alle farmacie cittadine quella passata, tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre. Due infatti gli episodi registrati che si sono verificati, con i malintenzionati che sono fuggiti a mani vuote.



Il primo episodio intorno alle 2 alla Farmacia comunale di via XXIV Maggio dove è scattato l'allarme: due persone infatti avevano infranto la vetrata del locale e l'intervento del Corpo Guardie di Città ha scongiurato il peggio. I due malintenzionati sono infatti fuggiti.

Visto che la vetrina della porta di ingresso era stata danneggiata e presentava un grosso buco, per evitare che i malviventi tornassero a completare la loro azione, le Guardie di Città intervenute sono rimaste sul posto a presidiare l’attività commerciale fino al mattino, quando è arrivato il responsabile del punto vendita. Sul posto per le indagini sono intervenuti i Carabinieri.

Poco più tardi, intorno alle 3, episodio simile presso la farmacia Butali, in via Gemignani angolo via Fiorentina. Un testimone, svegliato dal trambusto, ha riferito alla Sala operativa della Questura, che ha immediatamente inviato sul posto le pattuglie disponibili, di due soggetti a bordo di uno scooter che con un tombino tentavano di infrangere la porta e, non riuscendovi ai primi tentativi, utilizzavano lo scooter come ariete.



I due vistisi scoperti sono fuggiti intercettati dalle Volanti all'altezza di via Lavaggi. Qui hanno lasciato scooter e caschi proseguendo a piedi in direzione via delle Bocchette e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Sequestrati tombino e i due caschi. Lo scooter, un Honda SH 150, è risultato rubato. Indagini in corso da parte della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile.