Furto di un motorino in via Battisti: 19enne denunciato per ricettazione

E' finito nei guai un tunisino di 19 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di Polizia, coinvolto nel furto di un motociclo avvenuto in via Cesare Battisti. Il motorino era stato poi ritrovato e restituito al legittimo proprietario. A far giungere all'individuazione del 19enne le indagini della Polizia di Stato che, visionando le telecamere di videosorveglianza, ha constatato che il tunisino, nel pomeriggio dello scorso 3 marzo, aveva trasportato il mezzo da piazza Toniolo a via Cesare Bovio. Qui lo aveva parcheggiato negli appositi stalli e, dopo essersi momentaneamente allontanato, era tornato dopo un po' di tempo sul posto accompagnato da due persone che hanno ispezionato il mezzo.

Il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.