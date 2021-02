Tentano di rubare in un negozio in Corso Italia: fermate tre minorenni

Indumenti e altri accessori belli e accattivanti, ma troppo cari: così ieri sera, giovedì 25 febbraio, nel negozio H&M in Corso Italia tre ragazze minorenni hanno tentato di eludere i controlli della sicurezza e uscire con la merce rubata. Gli addetti alla vigilanza però le hanno bloccate prima che uscissero e le hanno condotte in Questura.

Gli agenti hanno ritrovato la merce sotto agli indumenti delle tre ragazze, che sono state raggiunte dai genitori: due non hanno ancora compiuto 14 anni e quindi non sono imputabili, la terza di un anno più grande, invece, è stata denunciata al Tribunale per i minorenni di Firenze per furto aggravato in concorso.