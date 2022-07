Scippo ai danni di una turista: ladro in carcere

Scippo ai danni di una turista bolognese nella notte di mercoledì 20 luglio: il furto è avvenuto in piazza dei Cavalieri, dove la ragazza 30enne si trovava insieme ad alcuni amici. Un uomo si è avvicinato alla donna e le ha sfilato il portafoglio dalla borsa: il ladro è stato scoperto un attimo prima di completare lo scippo e, per non essere bloccato dalla vittima, le ha dato uno spintone facendola cadere a terra. La comitiva si è lanciata all'inseguimento del ladro che però in un primo momento è riuscito a far perdere le sue tracce agli inseguitori.

Arrivati sul posto dopo la richiesta di soccorso, gli agenti della Questura hanno raccolto una sommaria descrizione del malvivente dalla vittima del furto, che è stata diffusa a tutte le pattuglie dislocate sul territorio mentre la ragazza è stata trasportata al Pronto soccorso per la medicazione della spalla escoriata nella caduta. Dopo aver ricevuto la segnalazione, una pattuglia che si trovava nella zona di Porta a Lucca ha bloccato il sospetto ai Bagni di Nerone: l'uomo è stato sorpreso con il borsello della donna nascosto tra gli indumenti. Dopo le procedure di identificazione, i poliziotti hanno verificato che si trattava di un 36enne residente a Porta a Lucca con precedenti per furto. Così è stato arrestato per i reati di rapina impropria e lesioni personali e, su disposizione del PM di turno preso la Procura della Repubblica, accompagnato in carcere.