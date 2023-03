Ruba merce al supermercato: bloccata dalla vigilanza e denunciata

Tentato furto nel pomeriggio di ieri, 21 marzo, al supermercato Coop di via Valgimigli a Pisa. Sul posto, in seguito alla segnalazione degli addetti alla vigilanza del punto vendita, che avevano fermato una donna straniera, è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura.

La donna, una 48enne dell'Est Europa, era stata notata dai vigilantes mentre nascondeva all’interno della borsa dei prodotti prelevati dagli scaffali, per poi presentarsi tranquillamente alle casse e pagare solo la merce depositata nel carrello. La 48enne è stata così bloccata.



I poliziotti l'hanno trovata in possesso di merce non pagata per quasi 80 euro, che è stata restituita alla direzione del supermercato. La signora, regolarmente residente e con un lavoro stabile, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale.