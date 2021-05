Ruba merce al supermercato: denunciato e espulso

L'uomo, dai controlli effettuati, è risultato non in regola con le norme sul soggiorno

Intervento nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio, di una pattuglia dell’Ufficio Volanti della Polizia di Stato presso il supermercato Esselunga dove il personale di sorveglianza aveva appena fermato un cittadino tunisino, autore del furto di materiale elettronico per un importo di 150 euro.

L'uomo, da un successivo controllo, è risultato non in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale e quindi, dopo la redazione degli atti necessari al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il furto, è stato messo a disposizione della Sezione Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato le procedure per il suo rimpatrio in Tunisia.