Ricco furto in villa nella notte a Tirrenia

Hanno pianificato il colpo e lo hanno eseguito in modo 'pulito', senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ladri in azione questo fine settimana a Tirrenia, in via degli Allori, con i malviventi che hanno dato l'assalto ad una villetta, rubando contanti e oggetti preziosi per un danno che ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Hanno agito nella notte fra sabato e domenica.

Secondo quanto si apprende i ladri si sono introdotti in casa da una finestra, mentre la 60enne proprietaria era fuori casa. Hanno agito indisturbati, ripulendo la cassaforte. Al rientro, poco dopo l'una, la vittima si è accorta di quanto successo ed ha chiamato le forze dell'ordine. Sul caso indaga la Polizia.