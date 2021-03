A Marina transita la 'Classica del mare', Confesercenti critica: "E' il momento opportuno?"

Domenica 7 marzo, dalle 7.30 alle 14, si correrà a Marina di Pisa la gara ciclistica 'Classica del mare', organizzata dalla Polisportiva Portammare, una manifestazione sportiva riconosciuta a rilevanza nazionale e, per questo, ammessa anche in zona arancione. Durante il transito dei concorrenti verrà sospesa la circolazione veicolare, che riprenderà, nel senso della corsa, terminato il passaggio.

La competizione si svolgerà con passaggio per 6 volte sul seguente circuito prestabilito: piazza Sardegna, via Padre Agostino da Montefeltro, via Litoranea, via Bigattiera lato mare, via di Torretta, viale G. D’Annunzio, via G. Ceccherini , via Barbolani, via Maiorca, piazza delle Baleari, via della Repubblica Pisana, arrivo in Piazza Sardegna. Per garantire il sicuro svolgimento della gara, la Polizia Municipale ha adottato un’ordinanza di limitazione della circolazione stradale e della sosta che prevede:

- via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna (lato mare), piazza Gorgona (lato mare), via Repubblica Pisana: dalle 7.30 alle 14 chiusura al transito veicolare, sospensione della pista ciclabile oltre a divieto di sosta con rimozione coattiva dalle 6 alle 14;

- via Maiorca: divieto di sosta con rimozione coattiva dalle 6 alle 12;

- via Bigattiera (lato mare), via di Torretta, via Vecchia di Marina: dalle 8 alle 12 senso unico di marcia con direzione Tirrenia – Pisa e sospensione temporanea della circolazione durante il transito della gara;

- viale D’Annunzio (da via di Torretta a via Ceccherini), via Maiorca, piazza Baleari, via Litoranea: dalle 8 alle 12 senso unico di marcia con direzione Pisa – Tirrenia e sospensione temporanea della circolazione durante il transito della gara.

La Polizia Municipale fornirà qualsiasi informazione relativamente agli orari ed ai divieti previsti in occasione dello svolgimento della 'Classica del mare' al numero di telefono 050910811.

Fino a qui le modifiche alla viabilità predisposte da Comune e Polizia Municipale. Dal fronte dei commercianti si è, però, già alzato un coro di critiche. Se ne è fatta portavoce Confesercenti, che spiega: "Siamo di nuovo sull’orlo del baratro con una zona rossa incombente, i commercianti ed in particolare i pubblici esercizi continuano a pagare un prezzo carissimo a causa delle restrizioni, bisogna assolutamente evitare ulteriori contagi. Con questo quadro riteniamo quanto meno poco opportuno organizzare una corsa ciclistica sul litorale, pur consentita dalle normative relative alla zona arancione".

Le perplessità dell'associazione di categoria, sostenute dai rappresentanti del Centro commerciale naturale di Marina di Pisa, riguardano "il senso di responsabilità necessario per contenere l'epidemia. Il litorale, già nel precedente lockdown, fu oggetto di specifiche restrizioni da parte del sindaco Conti visti i continui assembramenti complice la bella stagione. Pensare adesso di rilasciare permessi addirittura una corsa ciclistica ci sembra che possa stridere con i sacrifici che commercianti e residenti".