Stand e gazebo a Marina di Pisa per 'GiovaniSìVaccinano'

La Regione Toscana scende in campo per sensibilizzare i giovani alla vaccinazione anti-Covid. Lo fa con il progetto 'GiovaniSìVaccinano', in stretta collaborazione con Anci Toscana, le Asl nord ovest e sud est e le associazioni di volontariato (Federazione delle Misericordie della Toscana, Croce rossa italiana – Comitato Regionale Toscana, Anpas).

Il progetto prevede l’allestimento di stand e gazebo, con distribuzione di materiale informativo, nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani in otto località costiere, di competenza territoriale delle Asl nord ovest e sud est, questo fine settimana (sabato 31 luglio e 1 agosto, dalle ore 18 alle 22), con l’obiettivo primario di favorirne la vaccinazione. A Pisa l'appuntamento è in via Repubblica Pisana n. 68, alla Pubblica Assistenza di Marina di Pisa.

"La sinergia che è venuta a crearsi tra tutte le forze in campo nella lotta al Covid, ci consente di attivare questo fine settimana una serie di punti informativi in alcuni luoghi della costa maggiormente frequentati dai giovani - commenta il presidente Eugenio Giani - il nostro obiettivo è aiutare loro a prendere consapevolezza dell’importanza della vaccinazione come atto responsabile verso se stessi e le persone con cui si relazionano abitualmente, in famiglia e fuori. I nostri giovani hanno già dato prova di grande sensibilità. Abbiamo già registrato da parte loro un’apprezzabile adesione alla campagna di vaccinazione, ma non basta. Tutti quanti insieme dobbiamo dare il massimo e fare la nostra parte fino in fondo, se vogliamo dare il giusto valore e significato ai sacrifici, che l’intera comunità toscana ha fatto fino a oggi".