Violenza sulle donne: a Pontedera fa tappa il gazebo della Polizia di Stato

Domani pomeriggio, 20 novembre, dalle 14.30 alle 19, in piazza Curtatone e Montanara a Pontedera, in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà installato il gazebo itinerante della Questura. Questa esperienza di prossimità rientra nell’ambito della campagna nazionale della Polizia di Stato denominata 'Questo non è amore' ed ha la finalità di informare la cittadinanza sulle cautele ed i presidi normativi per prevenire e contrastare la violenza di genere.



Il gazebo lo scorso mese di ottobre è stato posizionato in piazza XX Settembre a Pisa (nella foto il Commissario della Questura Pisana Rita Picchioni, coordinatrice del progetto, nella tappa di Pisa) mentre per il mese di dicembre sarà a Volterra.

Ulteriori tappe itineranti nell’intera provincia saranno programmate nei prossimi mesi del 2022.

Al gazebo saranno presenti il dirigente e personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera, nonché personale della Squadra Mobile e della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pisa, che si occupano rispettivamente delle indagini sui reati di genere e sulle misure di prevenzione per maltrattanti e stalker.