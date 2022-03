Gender-Equality Index, Poste di Pisa: "Leader nella parità di genere"

Poste Italiane si conferma un’azienda in 'rosa' in provincia di Pisa. La quota di dipendenti donne è del 76%, di cui 3 ricoprono ruoli manageriali; sono 68 gli Uffici Postali con direttori donne e 55 quelli completamente al femminile. Alessia Bogi, direttrice della Filiale di Pisa, racconta: "Essere donna con responsabilità in Poste Italiane significa non sentirsi diverse, significa partecipare ai tavoli decisionali con pari opportunità di ascolto e ricevere pari riconoscimenti in termini di opportunità. Un privilegio poter essere Donna, Madre e Manager nel pieno rispetto di tutte le esigenze".

Grazie a questo importante risultato raggiunto nella provincia di Pisa, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione.

Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality.

La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Sono 418 le aziende esaminate in tutto il mondo, ripartite in 11 settori produttivi con sede in 45 paesi e una capitalizzazione di mercato combinata di 16 trilioni USD.

Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI.