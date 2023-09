Avvicendamento al comando della Brigata Paracadutisti 'Folgore': il Generale Mongillo è il nuovo comandante

Si è svolto presso il Centro Addestramento di Paracadutismo di Pisa, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, del Decano dei Paracadutisti, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e delle principali autorità civili, militari e religiose cittadine, l’avvicendamento al comando della Brigata paracadutisti 'Folgore' tra il Generale di Brigata Roberto Vergori, cedente, ed il Generale di Brigata Massimiliano Mongillo, subentrante.

Il Generale Vergori ha lasciato il comando della 'Folgore' al termine di un periodo di due anni di attività operative e addestrative, condotte dai baschi amaranto sia in territorio nazionale sia all’estero. In particolare, la 'Folgore' è recentemente rientrata da un semestre alla guida del Sector West nell’ambito della missione UNIFIL.

Il Generale Riccò, nel suo intervento di saluto, si è congratulato con il Comandante cedente per l’ottimo lavoro svolto, affermando che "la 'Folgore' ha sempre risposto con tempestività ed efficacia, dimostrando quello spirito di corpo che fa della Brigata paracadutisti un esempio; sono certo che i paracadutisti sapranno confermare anche in futuro i livelli di eccellenza raggiunti". La Brigata paracadutisti 'Folgore' è una Grande Unità dell’Esercito Italiano che, operando anche dalla terza dimensione, è in grado, con breve preavviso, di pianificare, preparare e condurre una operazione militare, schierando con aviotrasporto o aviolancio le proprie unità anche a grandi distanze.