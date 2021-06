Gionata Mondiale del donatore di sangue: sul Ponte di Mezzo sventola la bandiera Avis

Una breve cerimonia, questa mattina 14 giugno, ha salutato l’alzabandiera dell’Avis di Pisa dal Ponte di Mezzo. Così è stata celebrata, anche a Pisa, la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Presenti il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, la vicepresidente dell’Avis di Pisa Barbara Boccardi e i consiglieri dell’Avis di Pisa,Emanuele Ghezzi, Clara Sbertoli e Mohammad Kalil, che è, com'è noto, anche Imam di Pisa e presidente del Centro culturale Islamico.

"Quest’anno - ha detto il presidente Gennai - abbiamo un motivo in più per celebrare la Giornata Mondiale del donatore di sangue: quest’anno non solo è un'occasione importante per ringraziare i donatori che, con altruismo e spirito di solidarietà, aiutano altre persone in difficoltà, ma anche per ricordare il loro contributo straordinario durante la pandemia. La lotta è stata vinta anche grazie alla loro disponibilità e al loro coraggio. E questo non dobbiamo dimenticarlo".

"Sono stati mesi davvero molto difficili - ha poi aggiunto la vicepresidente dell’Avis di Pisa, Barbara Boccardi - ma gli oltre 3000 donatori di Pisa non si sono sottratti alla donazione di sangue nonostante la pandemia. Continueremo nel nostro impegno".