Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia: un murale per promuovere l'affido familiare

Un murale in Piazza Santa Croce in Fossabanda per promuovere e sensibilizzare sull’affido familiare per accogliere bambini e adolescenti aiutando la famiglia d’origine a superare una fase, più o meno lunga, di difficoltà. Lo hanno ideato e realizzato gli studenti del Liceo Artistico 'Russoli' nell’ambito di un concorso d’idee coordinato dalla professoressa Simonetta Catassi. E sarà inaugurato sabato pomeriggio (20 novembre 2021), giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, quale momento culminante di 'Una camminata per affidarsi', l’iniziativa promossa dall’associazione Famiglia Aperta e dal centro affidi 'Il Girasole' della Società della Salute della Zona Pisana in collaborazione con il Comune di Pisa e lo stesso 'Russoli'.

“E’ un modo bello per sensibilizzare ad una delle forme più coinvolgimenti di solidarietà e di cura nei confronti di chi fa più fatica - sottolinea il presidente facente funzioni della SdS Pisana Sergio Di Maio - l’affido, infatti, significa aprire la propria casa, ma soprattutto la propria famiglia all’accoglienza di un minore in difficoltà regalandogli un po’ d’affetto ed equilibrio, aiutandolo a crescere, a guarire le ferite e a recuperare fiducia”.

L’appuntamento è per sabato 20 novembre alle 15. Partenza da Piazza XX Settembre e arrivo alle 16.30 in Piazza Santa Croce in Fossabanda per l’inaugurazione del murale, con sosta alle 15.45 in Largo Ciro Menotti per l’esibizione dei Cubi Rossi, la band emergente pisana protagonista a 'I Band', il programma televisivo in onda su La 5 e al 'Cecchetto Festival'. All’iniziativa, per conto della SdS Pisana, parteciperanno anche Veronica Poli e Lorenzo Del Zoppo, assessori alle Politiche sociali dei Comuni, rispettivamente, di Pisa e Vecchiano.