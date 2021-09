'GiovaniSìVaccinano': il camper fa tappa a Pontedera

Primo giorno di scuola con il camper di GiovaniSìVaccinano in piazza Avella a Pontedera, al polo scolastico della cittadina pisana, dove dalle ore 11 alle ore 14, chiunque, dai 12 anni in su, potrà recarsi al camper e vaccinarsi, con la prima dose di Pfizer, senza prenotazione. Un'occasione in più per contribuire all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico, a sconfiggere la pandemia da Covid 19 e per chiedere informazioni e chiarire tutti i propri dubbi in merito alla campagna vaccinale. Dopo le spiagge, i concerti, la movida dei centri storici, il camper anti Covid continua così il proprio percorso davanti alle scuole per dare l'opportunità ai più giovani, ma anche agli adulti di vaccinarsi.