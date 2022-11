Cade nel camino acceso: è morta Giovanna, la nonna-influencer

Potrebbe essere caduta mentre riattizzava il fuoco o magari aver avuto un malore Giovanna Malfatti, la 91enne morta mercoledì sera carbonizzata nel camino di casa. E' stata la figlia, rientrando in casa in via Visignano a Navacchio, a trovare la madre riversa nel caminetto, avvolta dalle fiamme. Nonostante i soccorsi del 118 per l'anziana non c'era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, per ricostruire la dinamica di quello che è stato un drammatico incidente domestico.



La donna era molto nota sui social poichè, con il nipote, era protagonista di video che avevano portato ad avere numerosi follower su Instagram, ma anche su TikTok e Facebook. Tantissimi coloro che seguivano i siparietti comici di Nonna Giovanna che riuscivano sempre a strappare un sorriso.