A Pisa tappa per il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche

Fa tappa a Pisa il 2° Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, l'iniziativa promossa da Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, che è stata inaugurata lo scorso 15 maggio a Roma presso il Ministero della Salute.

La tappa a Pisa è stata organizzata dall’Associazione Respirando in collaborazione con FIAB sez.Pisa il 18 giugno all’interno del Parco di San Rossore e ha per titolo '0-2-4 RUOTE NEL PARCO'. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’edizione 2023 si sta dimostrando ancora più densa di avvenimenti con oltre 40 eventi in programma e un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) presso la cittadinanza e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di rendere operative le Reti di CPP in tutte le regioni italiane. Tutti gli eventi e le iniziative sono disponibili su https://www. girocurepalliativepediatriche. it/.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza con particolare attenzione a bambini e famiglie con disabilità. Il percorso vuole essere inclusivo e pertanto percorribile a piedi, in bici e in carrozzina (0-2-4 Ruote) e sarà allietato dalla presenza dei Clown Dottori di Chez nous le Cirque, i Cosplay dei cartoni animati de I Cavalieri del Sorriso, gli attori dell’Associazione Viva Voce e i cani da Pet-Therapy e Allerta Medica dell’Associazione Ananda Guna K9.

“Il nostro ruolo oggi è quello di sensibilizzare il pubblico, sensibilizzare i cittadini su un tema che fortunatamente non riguarda tutti ma che deve toccare tutti. Quello che mi piace è l'approccio con il sorriso, l'approccio con i clown, con la pet therapy, con i cosplay, a noi il compito di metterci a disposizione e tendervi una mano per quello che possiamo fare” sottolinea Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa.

Il presidente dell'associazione Respirando Francesca Baldo spiega: “Quest’anno abbiamo deciso di partecipare attivamente alla seconda edizione del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche promosso dalla Fondazione Maruzza sia perché i bambini da noi assistiti sono tra coloro che sono elegibili di cure palliative pediatriche, sia perché riteniamo importante sensibilizzare la popolazione a questo tema spesso misconosciuto o frainteso nel suo significato. Sentiamo spesso parlare di cure palliative ma che cosa sono le cure palliative in pediatria (CPP)? L’Organizzazione Mondiale della Sanità le definisce come: 'L’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino ed il supporto attivo alla famiglia'. Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la qualità della vita nel miglior modo possibile per tutto il tempo necessario. Sostenere e favorire una buona qualità di vita per il piccolo paziente e per l’intero nucleo familiare rappresenta quindi l’obiettivo principale delle cure palliative pediatriche. Il domicilio in tal senso costituisce, nella maggioranza dei casi, il luogo ideale e preferito dalle famiglie e dal paziente per la cura e l’assistenza".

L'assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno si dice “emozionata di poter iniziare il mio nuovo percorso a fianco di questa bellissima e lodevole iniziativa. Da parte nostra avrete tutto il sostegno e l'appoggio necessari, anche collaborando a progetti futuri, per migliorare la vita di tanti bambini e delle loro famiglie”.

“Confcommercio vuole dare una mano a questa bellissima iniziativa, perché quando hai la responsabilità di rappresentare oltre 5.500 imprese del territorio pisano, credo che sia doveroso rivolgerci a coloro che hanno maggiori necessità e metterci a loro disposizione, soprattutto quando si parla di bambini che sono il nostro futuro” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Programma domenica 18 giugno:

- ore 9.00: partenza dei ciclisti da piazza dell’arcivescovado in collaborazione con FIAB;

- ore 9.30: iscrizione dei partecipanti alla tappa del Giro delle CPP presso lo stand posto in via del Gombo all’interno del Parco di San Rossore con consegna dei gadget dell’evento e illustrazione de 'i falsi miti riguardanti le CPP' con l’intervento del Prof. Renato Cutrera (direttore dell’U.O. di Pneumologia e fibrosi cistica dell’ospedale Bambino Gesù e segretario del GdS delle Cure Palliative Pediatriche della SIP), della Dott.ssa Guja Astrea (Neuropsichiatra infantile, U.O. Complessa di neurologia dello sviluppo area delle encefalopatie neurometaboliche- neurodegenerative, sindromi epilettiche e patologie neurologiche genetiche rare, IRCCS Stella Maris), del Dott. Matteo Botti (pediatra, UOC Pediatria e Neonatologia Ospedale di Livorno) e altri ospiti;

- ore 10.00: inizio passeggiata a 0-2-4 ruote fino all’inizio del sentiero 'Sabrina Bulleri' con una merenda offerta ai partecipanti;

- ore 12.00: termine dell’evento e per chi lo desidera potrà fermarsi a mangiare insieme nell’area pic-nic situata all’inizio della via del Gombo, ognuno con il proprio pranzo al sacco.