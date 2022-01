Giuliano Amato eletto presidente della Corte Costituzionale: le felicitazioni della Scuola Superiore Sant'Anna

"Siamo certi che Giuliano Amato continuerà a offrire le proprie capacità di insigne giurista nel presiedere il massimo organo di garanzia costituzionale, al servizio del Paese e a tutela dei diritti di ogni cittadino": così la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Sabina Nuti, a nome di tutta la comunità commenta l'elezione, all'unanimità, del nuovo presidente della Corte Costituzionale. Giuliano Amato è stato allievo ordinario di Scienze Giuridiche, in uno dei collegi poi confluiti nella Scuola Superiore Sant'Anna, fino a diventarne presidente del Consiglio di Amministrazione, tra il 2012 e il 2013, anno in cui si dimise perché nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come giudice costituzionale.

"Giuliano Amato - prosegue la Rettrice Sabina Nuti - ha sempre mantenuto con la nostra istituzione un intenso legame scientifico e umano, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo sviluppo, dedicando particolare attenzione a progetti come quello della mobilità sociale e merito, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna per avvicinare e orientare alla formazione universitaria studentesse e studenti di talento, che vivono in contesti più svantaggiati, e portando la sua testimonianza ai corsi di orientamento e agli incontri con le allieve e con gli allievi della Scuola Superiore Sant'Anna".

Fonte foto: Today.it