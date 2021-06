Giustiauto festeggia i 30 anni di attività a Cascina

La storia della famiglia Giusti nel mondo dell’auto parte da lontano, risale addirittura al 1954 quando il fondatore Gino Giusti, padre di Fabio, aprì a Pontedera una vendita di ricambi per auto diventando poi concessionaria ufficiale Ricambi Fiat nel 1966, con sede nella centrale Piazza Cavour. Negli anni ’70 la ditta Giusti Gino e figlio si ingrandì diventando il più importante magazzino per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di Ricambi e Accessori Fiat per Pontedera e tutta la Valdera.

Nel corso degli anni la passione di Fabio Giusti per il mondo Fiat crebbe sempre più fino ad ottenere anche il Mandato di Concessione per la Vendita e Assistenza del marchio Fiat: era il 1989 e nasceva quella che attualmente è l’azienda Giustiauto Srl nella piccola sede di Viale Comaschi a Cascina. Dopo due anni di ristrutturazione di uno storico immobile nel centro di Cascina, la ex 'Vetreria Ottina', l’8 giugno 1991 venne inaugurato il punto vendita attuale di Via Tosco Romagnola 149. Oggi ricorrono 30 anni dall’inaugurazione di una sede che si è ingrandita ulteriormente negli anni e che è divenuta punto di riferimento per la città di Cascina e i Comuni limitrofi.

Giustiauto si è evoluta ancora dal 2002 e, con l’ingresso in azienda di Silvia Giusti prima e Luca Molesti poi, ha iniziato a presidiare anche la città di Pisa con la sede di Via Ferraris. Nel 2006, dopo qualche anno di costruzione, ha aperto ad Ospedaletto la grande sede principale dove di anno in anno si vanno ad implementare tutti i marchi FCA, ovvero Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Mopar. Tramandandosi di un'azienda tramandata di padre in figlio, Giustiauto è cresciuta assieme ai propri clienti, ed oggi è il punto di riferimento sul territorio per tutti coloro che desiderano acquistare un'auto nuova o usata, o affidarsi a mani esperte per la cura del proprio veicolo.

Il mondo è adesso agli albori della rivoluzione dell’elettrificazione e grandi sfide attendono la rete distributiva, che Giustiauto vuol vincere camminando al fianco dei suoi clienti. Per festeggiare assieme questo storico traguardo, nel mese di giugno Giustiauto riserverà a tutti coloro che vorranno acquistare un veicolo nuovo, km0, aziendale o usato una speciale promo dedicata.