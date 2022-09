Grande successo del motoraduno dei cento anni Moto Club Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica scorsa, 11 settembre, nella splendida cornice della P.zza dei fiori di Tirrenia, resa fruibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Pisa, si è svolto il Moto Raduno dei 100 anni organizzato dal Moto Club Pisa . Il duro lavoro organizzativo messo in campo dagli iscritti del Moto Club, grazie alla benevolenza, disponibilità e sincero spirito di accoglienza della locale Amministrazione Comunale, ha avuto il giusto e gratificante riscontro in termini di affluenza. Centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe hanno animato e dato vita all’enorme area di P.zza dei Fiori, suscitando sorpresa e curiosità tra i tantissimi giovani e meno giovani cittadini intervenuti per osservare i “centauri” a “cavallo” delle proprie moto, che hanno reso gli spazi della piazza un denso brulicare di gilet multicolori, luccicanti cromature, variopinti giubbotti di pelle, e moto rombanti di tutte le epoche . Il serpentone di moto, oltre 250 mezzi, si mosso poi in direzione Torre Pendente dove è stata scatta la classica foto per tutti gli equipaggi, sempre sotto l’occhio discreto, attento e rassicurante delle pattuglie in moto del Della Polizia Municipale di Pisa. Rientro passando Marina di Pisa fino a Tirrenia, dove i bykers festanti sono stai accolti per il pranzo e le premiazioni sulla bellissima terrazza del Bagno Venere. Il Motoraduno dei 100 anni è stato organizzato per ricordare i 100 anni della fondazione del Moto club Pisa, ma era anche una prova Valida per il Campionato Turismo Toscana FMI. Primo classificato è risultato Il Moto Club Vada Bykers del Tirreno, davanti al Moto Club Pontasserchio, ed al Moto club Livorno. L’anno prossimo, si pensa alla fine di maggio, di organizzare un altro Motoraduno di cui azzardiamo il nome “Motoraduno citta di Pisa”. Il Presidente, Riccardo Benedettini, il Vice Presidente Giuseppe Deri e tutti i centauri del Moto Club Pisa assicurano di moltiplicare gli sforzi per offrire a tutti gli appassionati uno spettacolo ancora maggiore .