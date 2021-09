Green Pass lavoro, salta la sospensione dal quinto giorno di assenza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre. Il provvedimento, come riporta Today.it, è quindi in vigore da oggi. Se alcuni passi sono quindi già operativi ricordiamo che - per dar tempo ai datori di lavori di adeguarsi alle disposizioni - l'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro si applicherà appunto dal 15 ottobre.

Green Pass, cosa cambia

Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà quindi l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Tuttavia rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri i lavoratori che ne saranno sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non ci saranno sospensioni o licenziamenti. Via libera anche ai tamponi calmierati non solo nelle farmacie ma anche nelle strutture convenzionate. Green Pass obbligatorio, infine, anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni.