Guasto al Cup telefonico dell'Aoup: tecnici al lavoro

Nel pomeriggio di giovedì 18 novembre si è verificato un disservizio sul sistema del Cup telefonico interaziendale che gestisce l’instradamento delle telefonate al numero 050 995995 per cui risulta tuttora difficoltoso riuscire a prendere la linea. E’ comunque possibile prenotare le prestazioni online se muniti di ricetta elettronica dematerializzata utilizzando il link: https://prenota.sanita.toscana.it/ oppure rivolgersi agli sportelli fisici dedicati. I tecnici sono al lavoro da ieri per ripristinare quanto prima il corretto funzionamento del servizio. L'Aoup si scusa per il disagio arrecato.