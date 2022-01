Guasto alla rete idrica di Buti: fenomeni di torbidità nella zona

Acque Spa comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Buti, oggi martedì 25 gennaio si stanno verificando fenomeni di torbidità sulla rete idrica a Cascine di Buti e nella zona industriale, Badia, La Croce e nella zona nord di Bientina-capoluogo in prossimità del confine comunale con Buti.

Al momento i tecnici stanno effettuando delle operazioni per limitare tali fenomeni. Il ripristino della normale limpidezza dell’acqua distribuita avverrà progressivamente - si prevede - entro le ore 18. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389