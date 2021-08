Ponsacco, ubriaco alla guida in Fi-Pi-Li: denunciato il conducente e identificati i due passeggeri

Il guidatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I due passeggeri sono risultati irregolari: per loro è scattata l'espulsione

Erano circa le una e trenta di notte di mercoledì 18 agosto, quando l’attenzione dei poliziotti della Stradale di Pisa, impegnati nella consueta attività di pattugliamento sulla FI-PI-LI, è stata attirata da una Volkswagen Passat che, nei pressi di Ponsacco, procedeva a singhizzo creando confusione e pericolo per gli altri automobilisti. Il dubbio che il conducente si trovasse in stato di alterazione si è trasformato presto in certezza quando il conducente, un cittadino marocchino poco più che trentenne, ha soffiato nell’etilometro, facendo registrare un tasso di alcol nel sangue di 1,31 g/l, ben più del doppio del limite di legge.

Conseguenza: ritiro immediato della patente e denuncia penale per guida in stato di ebrezza. Ma la serata di controlli era appena iniziata e si prospettava anche lunga, poiché nell’auto, in qualità di passeggeri, vi erano altri due uomini quasi quarantenni: uno del Marocco e l’altro della Macedonia, entrambi privi dei documenti di riconoscimento. I due sono stati identificati e sono risultati non solo essere conosciuti alle forze di Polizia per reati di vario genere, ma anche irregolari in Italia e, addirittura, uno dei due non aveva rispettato l’ordine di abbandonare il territorio italiano. Solo dopo un’intera notte di accertamenti, fatti in collaborazione con l’ufficio immigrazione della Questura di Pisa, sono state avviate le pratiche per l’espulsione dei due soggetti.