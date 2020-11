Emergenza Covid: l'hotel Bonanno diventa albergo sanitario

Due importanti novità sul fronte della gestione dell'emergenza Coronavirus a Pisa annunciate dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. "Ogni giorno su tutto il territorio della Toscana si moltiplicano le iniziative per cercare di far fronte nel miglior modo possibile alla pandemia che stiamo attraversando - sottolinea Mazzeo - oggi due novità importanti arrivano da Pisa: la prima è che l'Hotel Bonanno sarà trasformato in albergo sanitario, con 84 camere a disposizione e assistenza Usca 12 ore al giorno per pazienti Covid asintomatici o paucisintomatici che necessitano di un luogo diverso dalla propria abitazione dove poter trascorrere il periodo di isolamento".

"La seconda novità - prosegue Mazzeo - è che da martedì aprirà un nuovo punto per i tamponi 'drive in', quelli cioè fatti direttamente in auto, nell'area Expo di Ospedaletto, un luogo in più per garantire maggiori controlli e sempre maggiore capacità di tracciamento, condizioni necessarie per riuscire ad abbassare piano piano la curva del contagio".