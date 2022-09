Nuovo look e tanto entusiasmo: inaugurato "Il Chicco" a Cisanello

Tantissimo entusiasmo e l'emozione del 'primo giorno di scuola'. Samantha Poli e il suo staff nel tardo pomeriggio di giovedì 8 settembre hanno mostrato i locali interamente ristrutturati e rinnovati de "Il Chicco", lo storico bar situato in via Valgimigli, accanto al punto vendita della Coop. Un punto di riferimento per quella porzione di Cisanello, che da ieri può contare su un locale dal volto fresco e moderno.

Bancone, porticato, arredi: tutto rinnovato. "Abbiamo portato a termine un investimento coraggioso e siamo veramente emozionati e orgogliosi del risultato. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, pronti a scommettere sul futuro" sono le parole con cui la proprietaria, Samantha Poli, ha commentato la partecipatissima inaugurazione di ieri.