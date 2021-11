Nuovo impianto di illuminazione per la palestra della scuola media di Nodica

Proseguono i lavori a cura dell’amministrazione comunale di Vecchiano su tutto il territorio e in tutti gli edifici pubblici comunali. “Nei giorni scorsi si sono conclusi gli interventi alla palestra della scuola media G. Leopardi di Nodica, finalizzati alla messa a punto di un nuovo impianto di illuminazione, ancora più efficiente dal punto di vista energetico. L’importo complessivo degli interventi ammonta a oltre 8700 euro” affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti.







“Interventi importanti per un impianto sportivo fondamentale per tutto il nostro territorio” sottolinea l’assessore allo Sport, Andrea Lelli. “La palestra infatti è utilizzata sia dalle studentesse e dagli studenti per la pratica sportiva in orario didattico, e anche da società sportive di rilevanza nazionale a livello agonistico quali il Migliarino Volley e lo Shingitai Karate. I lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione della palestra rappresentano, dunque, un concreto beneficio sia per la comunità studentesca sia per il tessuto associativo delle nostre società locali” conclude Lelli.