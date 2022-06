Inaugurata la 'Biblioteca della maestra Laura' in ricordo dell'insegnante scomparsa

Sabato 11 giugno, presso la Scuola dell’Infanzia 'G. Ceccherini' di Marina di Pisa, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della 'Biblioteca della maestra Laura'. Il personale della scuola e i familiari dell’insegnante Laura Zingaretti hanno ricordato la sua passione per il lavoro, il suo grande affetto per i bimbi della scuola e la sua forte volontà di attivare presso il plesso il progetto 'Un libro per amico', con l’allestimento di una biblioteca specifica per i bambini della scuola dell’infanzia.

All’inizio della cerimonia, la professoressa Sonia Pistelli, collaboratrice vicaria dell’Istituto Comprensivo 'Niccolò Pisano', ha ringraziato i partecipanti e tutti quelli che hanno collaborato con le loro generose donazioni alla realizzazione di un progetto a cui Laura teneva tanto. L’insegnante Rita Salvadori ha descritto gli obiettivi e l’implementazione del progetto, che prevede anche il prestito dei libri in modo che i bimbi possano ascoltare le storie raccontate da un adulto sia a scuola che a casa. La cerimonia, emozionante e commovente, è stata allietata da un primo intervento dei bimbi della scuola che hanno cantato con entusiasmo la canzone dello Zecchino d’Oro 'Il topo con gli occhiali'.

Il figlio della maestra Laura, Francesco, ha ribadito l’importanza della immediata risposta alla attivazione della raccolta fondi per la realizzazione della biblioteca. I fondi sono stati utilizzati per acquistare oltre 170 libri, scaffali, espositori, giochi e arredi per il giardino, divanetti di un’area lettura e un nuovo computer per la scuola. Sono stati anche acquistati 'silent book' che hanno lo scopo di superare le barriere linguistiche e di favorire lo scambio tra culture diverse, oltre ad alcuni libri in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che sono di supporto per i bambini con bisogni comunicativi complessi. Il suo intervento si è concluso con il ricordo di quando, ancora alunno delle scuole elementari, Laura lo portava regolarmente alla biblioteca comunale, e con una metafora della sua amata mamma: "Noi siamo come alberi e il lavoro dell’insegnante della scuola dell’infanzia ha il compito e il dovere di formare e nutrire le radici di questi alberi. Poi gli alberi cresceranno e tutti potranno ammirarne i fiori e i frutti. Le radici si perderanno nel terreno e non si noteranno più ma resteranno di vitale importanza per la crescita dell’albero".

Paolo Mancarella, Rettore dell’Università di Pisa, ha manifestato il suo apprezzamento all’iniziativa e ha sollecitato l’attivazione di una convezione tra l’Università di Pisa e l’Istituto Comprensivo, per ospitare alcuni tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, che potranno svolgere interessanti progetti sull’importanza della lettura nella scuola dell’infanzia.