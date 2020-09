Inaugurata la sede della Magistratura di Tramontana in via Abba

Ieri sera, 26 settembre, il sindaco di Pisa Michele Conti ha effettuato il taglio del nastro della nuova sede civile della Magistratura di Tramontana del Gioco del Ponte. Si tratta dell'edificio di via Abba consegnato ai Mattaccini, oggi recuperato, che nel tempo è stato più volte occupato in un contesto degradato.

"E' un esempio di come la nostra amministrazione attua sistematicamente una politica di riappropriazione degli spazi per riconsegnarli alla fruibilità della comunità - ha detto il primo cittadino - in questo caso attraverso una Magistratura del Gioco del Ponte. Il 'casottino' all’interno del parco nel cuore di Porta a Lucca è stato a lungo oggetto di occupazioni abusive: noi, dopo averlo sgomberato più volte, lo riconsegniamo ai Pisani riempiendolo di contenuti".

"Ci auguriamo che diventi uno spazio aperto - ha concluso Conti - un luogo di aggregazione del quartiere e della città, un presidio di sicurezza, un motore di socialità, di cultura e di valorizzazione delle nostre tradizioni storiche".

