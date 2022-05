Taglio del nastro per il Centro Polivalente Pisanova

Si chiama Cpp, ossia Centro Polivalente Pisanova, un polo aggregativo per i più giovani ma anche uno spazio a servizio del quartiere che accoglierà pure servizi sociali e socio-educativi, uno sportello informativo per migranti della rete 'Sistema' e pure il luogo in cui tutti i mercoledì pomeriggio, previo appuntamento (tel.050.910516), l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, e membro dell’assemblea dei soci della SdS, Veronica Poli incontrerà i cittadini.

Il centro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla Società della Salute della Zona Pisana e gestito dalla cooperativa Arnera, è stato inaugurato sabato pomeriggio dal sindaco di Pisa Michele Conti e dal presidente della SdS Pisana Sergio Di Maio insieme all’assessore Poli, al presidente di Arnera Alessio Leoncini e a Barbara Marchi dell’ufficio servizi sociali territoriali della SdS. Prima il taglio del nastro, poi la benedizione da parte di don Lorenzo Bianchi, parroco dell’Unit Pastorale di Pisanova.

“Lo spazio che inauguriamo oggi a Pisanova porta a compimento un progetto fortemente voluto dall'assessore Gianna Gambaccini nell'ambito del 'Progetto Giovani' della Società della Salute Pisana, ma contribuisce anche a realizzare uno degli obiettivi che la nostra amministrazione ha perseguito con impegno, ossia l'attenzione ai quartieri della città, mettendo in atto azioni e interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini - ha sottolineato il sindaco Michele Conti - è un'attenzione che si realizza sia attraverso opere pubbliche e manutenzioni, ma che si concretizza anche dedicando attenzione alla socialità e ai servizi rivolti a tutte le categorie di cittadini, con particolare riferimento alle fasce più fragili e da tutelare: bambini, giovani, donne e anziani. Abbiamo investito moltissimo per la manutenzione di asfalti e marciapiedi nei quartieri, ma anche per il miglioramento di scuole, parchi pubblici, aree a comune degli edifici popolari: l'inaugurazione di un nuovo spazio polivalente dedicato alla socialità è uno dei tasselli di questo mosaico che stiamo costruendo".



"Andrà a costituire - ha proseguito Conti - un punto di riferimento in più nel quartiere a disposizione dei cittadini, una nuova occasione per ritrovarsi, stare insieme, usufruire di servizi, condividere problemi e trovare soluzioni. Sarà rivolta particolare attenzione alle fasce più giovani che hanno maggiormente sofferto il periodo della pandemia, per il venir meno di tanti momenti di socialità, e che adesso faticano a recuperare. Uno strumento di aggregazione che verrà diffuso anche negli altri quartieri e che si affianca al servizio PisaNite in centro storico per aiutare i giovani a divertirsi evitando gli eccessi della malamovida. La testimonianza degli investimenti fatti dalla nostra amministrazione per accompagnare i giovani verso una socialità buona, che permetta ai ragazzi di stare insieme e divertirsi in maniera sana”.

“Oggi ha preso corpo una delle tante intuizioni di Gianna Gambaccini ed è la testimonianza viva e concreta di come chi non c’è più continui a vivere nelle sue idee, quando si riesce a dargli corpo - ha aggiunto il presidente della SdS Pisana Sergio Di Maio - questo centro, però, è anche il segno dell’importanza della collaborazione fra le istituzioni, concreta e fattiva sul territorio: con il Comune di Pisa lo stiamo facendo e questa inaugurazione ne è l’esempio. Al di là delle differenze politiche, ci sono le persone e quando si lavora per loro, soprattutto per i cittadini più fragili, bisogna ragionare scevri da condizionamenti di natura politica”.

“Siccome sono convinta che compito di un assessore sia stare in mezzo ai cittadini, ho scelto proprio questo centro per ricevere, ogni settimana, tutti coloro che avranno bisogno di me - ha concluso Veronica Poli - già oggi il Cpp è un punto di riferimento importante per il quartiere e trasversale alle generazioni, ma è nostra intenzione rafforzarlo e potenziarlo ulteriormente: stiamo lavorando, ad esempio, per portare anche qui il facilitatore digitale, un operatore a disposizione di tutti quei cittadini che sono in difficoltà nella compilazione della modulistica e nell’invio dei documenti on line, uno dei problemi che proprio in questa parte di città abbiamo sentito in modo più acuto nei mesi della pandemia”.