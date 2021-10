Calci: il sindaco Ghimenti dà il benvenuto a due nuove attività commerciali

Tempo di inaugurazioni sul territorio comunale di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha rivolto l'in bocca al lupo di tutta l'amministrazione e, idealmente, dell'intera popolazione, ai due imprenditori che hanno scelto Calci per le loro attività commerciali. Antonio Roccia ha aperto la 'Rosticceria da Tonio' e Giulietta Giusti ha inaugurato il 'Centro estetico La conchiglia'.

Ghimenti sul suo profilo Facebook ha scritto: "Nei giorni scorsi hanno preso il via due nuove attività economiche sul territorio, entrambe all'interno del Centro commerciale de La Gabella (zona Eurospin). Già questo, di per sé, è un fatto importante e assolutamente non scontato visti i tempi che viviamo. Inoltre ad aprire le due attività sono stati due giovani, cosa che fa ulteriormente piacere. Dopo essere andato a trovarli per ringraziarli di aver creduto (e investito) nel nostro territorio, faccio, pubblicamente, un grande bocca al lupo".