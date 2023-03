Già attivo e prossimo all'inaugurazione il nuovo impianto sportivo coperto di Fauglia

Il 30 marzo prossimo, alle ore 11, sarà inaugurato a Fauglia il nuovissimo impianto sportivo coperto, attrezzato per pallavolo e pallacanestro. Sarà gestito dalla Pielle Livorno, in collaborazione con la polisportiva locale. La struttura, costruita secondo le più moderne tecnologie e materiali, è dotata di un impianto fotovoltaico che contribuirà in maniera significativa alla riduzione dei consumi. Si estende su una superficie di circa 900 mq, servita da percorsi pedonali, ampie zone verdi e di un parcheggio antistante.

Finita di costruire nel 2022, per un valore complessivo di circa 880mila euro, è stata affidata con gara pubblica, nel settembre scorso. Giovedì 30 marzo, alla presenza delle autorità locali e regionali e con una folta rappresentanza della prima squadra della Pielle Livorno, verrà inaugurata e presentata alla cittadinanza.

La nuova palestra ha già iniziato ad ospitare con regolarità gli allenamenti delle squadre di pallavolo e pallacanestro e sarà al servizio della vicina Scuola Elementare e dell’Istituto comprensivo G. Mariti per le attività motorie curriculari ed eventuali altri corsi di ginnastica per adulti.